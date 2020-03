Inmitten der Coronavirus-Krise ist es in italienischen Gefängnissen zu Aufständen mit mehreren Toten gekommen. In Modena seien bei den Protesten drei Häftlinge gestorben, weitere wurden schwer verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die städtische Gesundheitsbehörde. Mehr als 50 Insassen hätten versucht, zu fliehen. Gefängnisverwaltungschef Francesco Basentini sagte in einem Fernsehinterview, drei weitere Häftlinge seien ums Leben gekommen, nachdem sie aus der Anstalt verlegt worden seien.