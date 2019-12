Drei Wochen nach der tödlichen Attacke auf einen Feuerwehrmann in Augsburg sitzen alle sieben Tatverdächtigen wieder in Haft. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hob das Oberlandesgericht München die Entscheidung des zuständigen Landgerichts über die Haftentlassung von sechs Tatverdächtigen wieder auf. Die sechs jungen Männer waren kurz vor Weihnachten aus dem Gefängnis entlassen worden. Nur der 17-jährige Hauptverdächtige blieb weiter in Untersuchungshaft.