Brenner-Strecke Coronavirus: Österreich nimmt Zugverkehr mit Italien wieder auf

Der Fernverkehr von und nach Italien läuft wieder planmäßig. Wegen Corona-Verdachtsfällen in einem Zug nach München hatte die Österreichische Bundesbahn den Verkehr am Sonntagabend gestoppt. Zwar konnte in diesen Fällen Entwarnung gegeben werden, in Italien ist das Virus aber auf dem Vormarsch.