Scott Morrison, der australische Premierminister Bildrechte: dpa

Währenddessen gerät der australische Premierminister Scott Morisson immer mehr in die Kritik. Morisson steht wegen seines Krisenmanagements in der Kritik. Während der Feuer reiste er zum Urlaub nach Hawaii. Zudem gerät er als Förderer der Kohleindustrie nun auch in der Klimawandel-Debatte unter Druck. Demonstranten hatten vergangene Woche seinen Rücktritt gefordert. Seine Zustimmungswerte sanken auf nur noch 37 Punkte.



In einem Fernsehinterview lenkte Morisson am Wochenende ein. Er sehe nun, dass der Klimawandel zu längeren und heißeren Sommern führe. Er deutete eine Änderung der Politik an, um Emissionen zu reduzieren. Zudem bedauere er seine Entscheidung, während der Feuerkrise in den Hawaii-Urlaub gefahren zu sein.