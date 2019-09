Wegen der extremen Dürre könnte im Südosten von Australien das Grundwasser ausgehen. Die Regierungsbehörde WaterNSW warnte in einer am Sonntag veröffentlichten Studie, dass Ortschaften im Bundesstaat New South Wales zu Weihnachten auf Trinkwasser-Lieferungen angewiesen sein könnten, sollte nicht bald Regen fallen. Mit der Trockenheit im vierten Jahr in Folge erlebt der Kontinent die schlimmste Dürre seiner neueren Geschichte.