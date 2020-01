Am Samstagmorgen kam es im Bundesstaat Queensland zu Überflutungen. Auf Autobahnen und Straßen wurde der Verkehr lahmgelegt. Nach Angaben der Polizei fielen teilweise bis zu 145 Liter Regen pro Quadratmeter. Meteorologen warnten vor lebensgefährlichen Springfluten. An der sogenannten Goldküste wurden zwei Menschen aus den Fluten gerettet.

Südlich von Queensland, in New South Wales, fiel zwar ebenfalls Regen und begünstigte die Löscharbeiten, trotzdem sind in dem Bundesland laut Feuerwehr weiterhin 25 von 75 Bränden außer Kontrolle.



Im Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens wüteten am Samstag noch mehr als ein Dutzend Brände.