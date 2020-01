Im Kampf gegen die Buschbrände in Australien hilft nun das Militär. Die Regierung in Canberra teilte am Neujahrstag mit, Boote der Marine seien im Einsatz, um rund 4.000 Menschen mit Nahrung und Wasser zu versorgen. Zudem sollen Hubschrauber von Feuer eingeschlossene Personen in Sicherheit bringen. Mit einem schwimmenden Krankenhaus werden Verletzte versorgt, die sich an die Strände gerettet haben, darunter Bewohner und Urlauber der Küstenstadt Mallacoota in Victoria.