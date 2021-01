Wie die Umfrage des MDR unter den Bundesländern ebenfalls zeigt, gehen die Bundesländer sehr unterschiedlich mit Einlagerungen von Impfstoff um. In Sachsen, Thüringen, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen und dem Saarland werden generell 50 Prozent der ankommenden Vakzine für die Zweitimpfungen zurückgehalten, in Nordrhein-Westfalen und Bayern zumindest annähernd die Hälfte. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern spricht man allgemein von einer Sicherung durch Rücklage beziehungsweise dem Bilden einer Reserve, ohne Zahlen zu nennen.

Betroffen von Einschränkungen bei Erstimpfungen sind vor allem Bundesländer, die bisher besonders gut mit dem Impfen vorangekommen waren. Aus Schleswig-Holstein heißt es dazu, dass die Zahl der Impftermine so kalkuliert sei, dass am Ende einer Woche jeweils noch der Bestand für eine weitere Woche vorhanden sei. "Da die Lieferung immer am Anfang der Woche erfolgt und die verabreichten Impfdosen sich auf das Ende der Woche bezieht, kann es zu Abweichungen in der Berechnung kommen."