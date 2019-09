Sturmtief "Mortimer" sorgt für Probleme im Bahnverkehr

Hauptinhalt

Sturmtief "Mortimer" sorgt in Deutschland für Behinderungen im Bahnverkehr. Probleme bereiten vor allem umgestürzte Baume auf Oberleitungen. Der MDR-Wetterdienst warnt vor starken Böen, vor allem in Sachsen-Anhalt, aber auch in Teilen von Sachsen und Thüringen.