Ein Auto ist am Mittwochvormittag bis zum Tor des Bundeskanzleramts in Berlin vorgedrungen. Eine Polizeisprecherin sagte, von Verletzten sei zunächst noch nichts bekannt. Unklar seien auch die Hintergründe. Die Polizei ermittle in alle Richtungen.



Auf einem Foto war zu sehen, dass der dunkle Kombi direkt vor dem geschlossenen Tor in einem ansonsten abgesperrten Bereich stand. Die Front des Wagens war aber nicht beschädigt, offenbar war er nicht gegen das Tor gefahren. Auf den Seiten des Autos standen Parolen, unter anderem "Stop der Globalisierungs-Politik".