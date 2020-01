Im Ort Luttach in Südtirol ist ein Auto in eine Reisegruppe gefahren. Sechs Menschen wurden getötet, mehrere verletzt.

Sechs Tote Auto fährt in Südtirol in Reisegruppe

In Südtirol ist in der Nacht zum Sonntag ein Auto in eine Reisegruppe gefahren. Dabei wurden offenbar sechs Deutsche getötet.