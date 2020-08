Nach einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn kommt der Tatverdächtige vorläufig in die Psychiatrie. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mit.

Via Twitter erklärte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, der Haftrichter habe unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr die Unterbringung in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung des Maßregelvollzuges angeordnet.