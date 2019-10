In China hat eine 67-Jährige ein nach ihren Angaben natürlich gezeugtes Kind zur Welt gebracht. Wie das zuständige Krankenhaus in der ostchinesischen Stadt Zaozhuang mitteilte, kam das Mädchen am Freitag per Kaiserschnitt auf die Welt. Die Mutter und ihr ein Jahr älterer Partner sind nach eigenen Angaben die ältesten Eltern in China, die auf natürliche Weise ein Kind bekommen haben. Das Paar hat sein Kind Tianci genannt, was übersetzt "Geschenk des Himmels" heißt.

Symbolbild: Ein Neugeborenes vor einer chinesischen Flagge Bildrechte: imago images/VCG