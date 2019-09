Das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn hat keine konkreten Ansatzpunkte zu Fehlbildungen an Händen von mehreren Neugeborenen. Demnach liegen zu den Fällen in Nordrhein-Westfalen keine Erkenntnisse vor. Ein Ministeriumssprecher sagte am Samstag, sollte es eine auffällige Häufung von Fehlbildungen geben, müsse das so schnell wie möglich geklärt werden. Das Ministerium begrüße die Kooperation des betreffenden Krankenhauses mit der Berliner Charité.