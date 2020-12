Die Weihnachtsbäckerei läuft in vielen in Haushalten auf Hochtouren. Der eine oder andere greift dabei auch auf Backmischungen zurück, um garantiert guten Plätzchen- oder Kuchenteig zu bekommen.

Im Osten fällt die Wahl dabei oft auf das Produkte aus dem Haus Kathi in Halle. 48 Prozent Marktanteil hält das mittelständische Unternehmen hier und kann Dr. Oetker, einem milliardenschweren Konzern aus Bielefeld, damit mehr als Paroli bieten. Die beiden sind seit 30 Jahren Rivalen auf dem Markt für Backmischungen.

Erste Backmischung in Deutschland

Die Backmischung als solche ist eine Erfindung aus England. Bis 1953 war sie In Deutschland praktisch unbekannt. In diesem Jahr brachten Kaethe und Kurt Thiele in Halle ihr "Kathi Tortenmehl" auf den Markt. Es besteht bis heute aus Mehl, Zucker, Stärke, Salz und Aroma. Die Geburtsstunde des Unternehmens war bereits am 31. März 1951, mit der Eintragung ins Handelsregister. Bereits damals wurde schon kräftig mit Brotaufstrichen und Herzhaftem experimentiert.

"Meine Großmutter Kaethe Thiele hat dem Ganzen auch den Namen gegeben,'" sagt Enkel Marco Thiele, der die Firma heute leitet. "Mein Großvater sagte: 'Kaethe, das sind deine tollen Produkte. Da steckt dein Knowhow, deine Entwicklung drin. Und deswegen werden wir das Unternehmen nach dir benennen." So wurden von Vor- und Nachnamen jeweils zwei Buchstaben zusammengefügt zu "Kathi".

Zunächst wurden die Produkte noch im eigenen Wohnhaus produziert. Doch die Firma wuchs schnell. Auch Fertigspeisen gehörten bald zum Angebot, wie Kartoffelpuffer oder Klöße. Kathi war quasi in jedem DDR-Haushalt ein Begriff. Exportiert wurde sogar nach Dänemark und Schweden. Erst Jahre später kam man auch in Westdeutschland auf die Idee, Backmischungen zu produzieren. 1972 startete Dr. Oetker seine Produktion. Bei Kathi aber war die Blütezeit nun vorbei: Die Firma wurde zwangsverstaatlicht und umbenannt in "VEB Backmehlwerk Halle".

Neuanfang nach der Wende

Nach der Wende wollte die Familie die Leitung wieder übernehmen. 1991 war die Reprivatisierung vollzogen. Gründerin Kaethe Thiele hatte ihren Nachkommen einst das Versprechen abgenommen. "Meine Großmutter hat immer gesagt: 'Nicht wahr, mein Junge, du fängst doch mal wieder an in der Firma'", erinnert sich der Enkel heute zurück, der die Firma später von seinem übernahm. "Meine Großeltern waren unerschütterlich in dem Glauben daran."

Das Unternehmen hatte einen großen Trumpf: die Bekanntheit der Marke Kathi. Die lag im Osten damals bei 90 Prozent. Die Familie Thiele sanierte den Betrieb, entwickelte neue Produkte. Doch der Neustart war nicht leicht: In den ostdeutschen Regalen hatte sich auch die West-Konkurrenz breit gemacht. Allen voran Dr. Oetker, heute der Hauptkonkurrent.

Kathi schaffte es, sich am gesamtdeutschen Markt zu etablieren. Zwar liegt Kathi heute bundesweit mit 14 Prozent Marktanteil auf Platz zwei hinter Dr. Oetker, doch im Osten ist Kathi mit 48 Prozent Marktführer. "Und das haben wir gut entwickelt. Aber darauf darf man sich nicht ausruhen", sagt Geschäftsführer Marco Thiele. Und so wird das Sortiment immer wieder neu bewertet und ausgebaut.