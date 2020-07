Plätscherndes kaltes Wasser verlockt bei 30 Grad und brennender Sonne dazu, sich im nächsten Fluss abzukühlen. Erlaubt wäre das in den meisten Fällen. Abgesehen vom Rhein und vereinzelt ausgewiesenen Stellen darf in Flüssen gebadet werden. Und auch die Wasserqualität ist in den meisten deutschen Gewässern mittlerweile ausreichend gut, erklärt Julia Mußbach.