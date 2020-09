Obwohl im diesjährigen Sommer nicht so viele heiße Tage wie in den zwei Jahren davor zu verzeichnen waren, nehmen die Dürreschäden in der Natur weiter zu. Die Niederschlagsdefizite konnten bei weitem nicht aufgeholt werden. Damit haben auch die historischen Parkanlagen in Mitteldeutschland zu kämpfen. Immer mehr Bäume werden krank und sterben ab.

"Die Gehölze leiden unter der Trockenheit, ihre Vitalität nimmt ab", erklärt Dr. Stefan Klotz vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Halle-Leipzig. Das mache sie anfälliger für verschiedenste Krankheiten und schränke die Abwehrmechanismen gegenüber Schaderregern immer mehr ein.

Bäume bekommen Sonnenbrand und werden krank

In den fast 300 Jahre alten Parkanlagen von Schloss Pillnitz bei Dresden haben sich mehrere Krankheiten unter den Gehölzen breitgemacht. Etliche Alleebäume kämpfen mit der sogenannten Kastanien-Komplexkrankheit. Einige Ahornbäume leiden an der auch für den Menschen gefährlichen Rußrindenkrankheit. Und auch der Borkenkäfer nagt am Baumbestand des sich auf 28 Hektar erstreckenden Areals.

An einem kranken Gehölz wie diesem hat der Baumpilz leichtes Spiel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tilman Gebhardt, Gartenbereichsleiter der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten in Sachsen, erklärt das Dilemma am Beispiel der Buchen: "Die Krone kann die Wurzel nicht mehr versorgen und umgekehrt. Wir haben dann den Effekt, dass nur noch eine Kleinlaubigkeit auftritt, so dass die Sonne stark auf den nicht mehr beschatteten Stamm und die großen Äste scheint und dadurch Sonnenbrand entsteht. Die Rinde platzt auf, das ist die Eintrittspforte für Pilze. Dann beginnt die Spirale nach unten."

Alle historischen Parkanlagen betroffen

Der Baumbestand in allen Landschaftsgärten ist in Gefahr, sagt auch Christian Striefler, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten". Im Barockgarten Großsedlitz in der Sächsischen Schweiz seien jüngst 61 abgestorbene Linden zu verzeichnen gewesen. "Im Grunde haben wir das überall in unseren 16 Gartenanlagen", so Striefler. Auch im Großen Garten in Dresden sind die Verluste unübersehbar. Früher wurden hier jährlich etwa 30 Bäume entnommen, 2018 waren es 60. 2019 lag die Zahl schon bei 100 und in diesem Jahr bereits bei 200.

Im Schlosspark Altenstein gibt es immer mehr solcher Anblicke. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rund um die malerische Teufelsbrücke im Landschaftspark Altenstein ist der komplette Buchenbestand bedroht, selbst robuste Eichen sind schwer gezeichnet oder bereits abgestorben. Für die historische Anlage ist das aus noch einem weiteren Grund verheerend, sagt Dietger Hagner, Gartenreferent der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. "Das ist gartendenkmalpflegerisch ein großes Problem, weil uns die Parkbilder dieses Landschaftsgartens wegbrechen."