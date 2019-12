So funktioniert ein Bankautomat

Die Geldautomaten seien heute intelligent, sagt Schmiese. "Das heißt, diese Geräte prüfen selbstständig, wann sie welchen Bedarf an Bargeld haben, abhängig von der Frequenz der Nutzer und lösen dann automatisiert eine Meldung aus, die dann weiter den Prozess beim Wertdienstleister steuert."

Dabei könne es – weniger am Automaten selbst, sondern in der gesamten Kommunikationskette – zu Störungen und damit in seltenen Fällen auch zu Lieferengpässen kommen.

Der Automat meldet seinen Bedarf selbstständig der Bank und von da ergeht direkt ein Auftrag ans Geldtransport-Unternehmen. Das holt das bestellte Bargeld dann bei der Bundesbank ab und bringt es in die jeweilige Filiale.

Der Fall in Halle

Software-Probleme seien aber sehr selten, sagt Wolfram Morales vom Ostdeutschen Sparkassenverband. "Was vorkommen kann, ist, dass zum Beispiel aus irgendeinem Grund die Datenleitungen tot sind oder dass – ich fantasiere mal – wenn ich mal bei unserer Gruppe bleibe, vielleicht unser Rechenzentrum gerade ein Problem hat und dann gibt’s für eine Stunde lang kein Geld, weil alle Automaten sind irgendwie an das Rechenzentrum angeschlossen."

Was genau im konkreten Fall in Halle der Grund war, ist unklar. Denn ein Sprecher der Deutschen Bank bestätigt zwar, dass in ihrer Filiale in der Leipziger Straße für ein paar Stunden kein Geld am Automaten zu bekommen war. Wer das Geld dorthin liefert, will man aber nicht öffentlich machen – aus Sicherheitsgründen.

Tipps für Kunden

Wer mal vor einem leeren Automaten steht, soll sich am besten an die Mitarbeiter am Schalter wenden, empfiehlt Wolfram Morales vom Sparkassenverband. "Denn die Kolleginnen und Kollegen wissen dann eigentlich immer, was vorliegt und wie lange das dauert, bis das behoben ist."