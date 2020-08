Dass in Thüringen vergleichsweise wenige Bahnhöfe ausgebaut sind, hat zwei Gründe: Zum einen hat Thüringen mehr Bahnhöfe als andere Bundesländer. In Thüringen kommen 14 Stationen auf 100.000 Einwohner, in Bayern zum Beispiel nur acht. Der zweite Grund, das ist die Deutsche Bahn.

Der gehören die meisten Bahnhöfe. Daher legt sie selbst fest, in welche Station sie investiert und in welche nicht. Thüringen wird dabei eher vernachlässigt, zeigt eine Statistik aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage im Bundestag. Von 2014 bis 2019 steckte die Bahn insgesamt 27 Millionen Euro in thüringische Bahnstationen. Zum Vergleich: Nach Sachsen floss viermal so viel Geld, nach Sachsen-Anhalt sogar sechsmal so viel.