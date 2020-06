Der gebürtige New Yorker hinterlässt gut zwei Dutzend Filme. Bekannt ist Schumacher dabei in erster Linie durch seine Batman-Verfilmungen. "Batman Forever" mit Val Kilmer als Superheld in Fledermaus-Gestalt und Jim Carrey als überdrehtem Riddler war 1995 ein Riesenerfolg, wogegen "Batman & Robin" zwei Jahre später floppte. Der Film wurde gleich elf Mal für den Spottpreis "Goldene Himbeere" nominiert, quasi dem Anti-Oscar.

Ebenfalls in den 1990er-Jahren inszenierte er die beiden John-Grisham-Bestseller "Die Jury" und "Der Klient". Schauspieler Michael Douglas spielte für ihn in "Falling Down" die Rolle eines Amokläufers in Los Angeles. Seinen letzten Spielfilm drehte Schumacher 2011. In dem Verbrecherdrama "Trespass - Auf Leben und Tod" übernahmen Nicolas Cage und Nicole Kidman die Hauptrollen.