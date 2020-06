Tatsächlich laufen die Baumaßnahmen auf der A2 in Richtung Hannover - zwischen den Abfahrten Lostau und Kreuz Magdeburg - schon seit vier Wochen. Doch erst am Dienstag geht es richtig los, erklärt Steffen Kauert, der zuständige Fachgruppenleiter bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt: "Wir werden auf ungefähr sieben Kilometern die gesamte Fahrbahndecke der A2 erneuern. Dazu bringen wir alle Schutzeinrichtungen und Leitsysteme am Fahrbahnrand auf den neuesten Stand der Technik."



Außerdem soll die gesamte Fahrbahn-Entwässerung überarbeitet werden. Dafür wird der Verkehr Richtung Hannover ab Dienstag auf die Gegenfahrbahn überführt.