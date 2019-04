Artensterben Warum dürfen Bäume in der Brutzeit gefällt werden?

Genehmigung hin oder her – beim Naturschutzbund bedauert man, dass so immer mehr alte Baumbestände verschwinden. Auch danach einfach ein paar neue zu pflanzen, wie es hier geplant ist, könne den Verlust nicht ersetzen, sagt Matthias Scheffler vom NABU-Kreisverband Aue-Schwarzenberg.

Alte Bäume seien mittlerweile eine Rarität, so Scheffler, und können trotzdem immer leichter gefällt werden. Auch, weil man den Baumschutz in Sachsen seit Jahren immer weiter einschränkt. So könnten nach dem Sächsischen Naturschutzgesetz viele Bäume von Haus aus gefällt werden.