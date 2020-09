Die bayerische Landesregierung verschärft angesichts steigender Corona-Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen. In besonders von der Pandemie betroffenen Kommunen gilt künftig eine Maskenpflicht auf stark besuchten öffentlichen Plätzen.

Alkoholverbot und Kontaktbeschränkungen

Außerdem wird dort das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit ausgeweitet und die Sperrstunde auf 23 Uhr vorgezogen.

Die erlaubte Zahl an Personen bei privaten Treffen wird in Innenräumen auf 25 beschränkt, im Außenbereich auf 50. Außerdem soll der Besuch in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen auf täglich eine Person beschränkt werden.

Die Vorschriften sollen immer dann greifen, wenn in einer Region die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten wird.

München und Würzburg Brennpunkte

Die Regelungen greifen ab Donnerstag unter anderem in München. Für die Landeshauptstadt meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fast 56 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Weiterer Brennpunkt ist Würzburg mit einem Wert von rund 61.

Beruhigt hat sich die Lage dagegen in Garmisch-Partenkirchen. Nach dem Corona-Ausbruch liegt der Wert inzwischen wieder bei 18 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Beschränkungen in der Stadt sollten deshalb an diesem Tag auslaufen.

Söder macht Reiserückkehrer verantwortlich

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machte vor allem Urlaubsrückkehrer für die aktuell hohen Corona-Zahlen in Bayern verantwortlich. Der CSU-Politiker sprach zudem von einem übermäßigen Leichtsinn bei vielen Menschen. Dies zeige sich an der hohen Zahl junger Infizierter. Da gebe es bei manchen noch kein starkes Bewusstsein für die Gefahr von Corona.

Quarantäne für Bayern-München-Fans

Auch die Regeln für Reiserückkehrer wurden verschärft. Fans des FC Bayern München müssen damit nach einer Rückkehr vom Supercup-Finale des Deutschen Meisters in Budapest in Quarantäne. Erst wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen, entfällt die Quarantäne.

Die Landesregierung verschärfte extra ihre Einreise-Quarantäneverordnung und strich eine bislang vorgesehene Ausnahmeregel. Demnach sind Sport-Anhänger bei Aufenthalten von weniger als 48 Stunden in Risikogebieten nicht mehr von der Quarantänepflicht befreit. Das gilt auch für Reisen zu Kulturveranstaltungen oder aus Freizeitgründen.

Appell an Bayern-Fans