Wegen einer möglichen Kontamination mit Noroviren ruft ein Hersteller bei Lidl-Filialen verkaufte Tiefkühl-Beeren zurück. "Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren", teilte der Hersteller Zumdieck GmbH am Freitag mit.

Betroffen ist den Herstellerangaben zufolge das Produkt "Beerenmix, 750g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. August 2022 und der Losnummer E19-1780/20000-007. Verkauft wurde es nach Angaben des Portals lebensmittelwarnung.de sowohl in Sachsen und Thüringen als auch in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Lediglich in Berlin, Bremen und im Saarland sei das Produkt nicht verkauft worden.