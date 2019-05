Im vergangenen Jahr wurden bundesweit knapp 3.500 Behandlungsfehler in Arztpraxen und Krankenhäusern festgestellt. Die Zahlen legte am Donnerstag der Medizinische Dienst der gesetzlichen Krankenkassen (MDK) vor. Sie beziehen sich auf die Fälle, in denen die Gutachter des MDK einen Behandlungsfehler per Gutachten bestätigt haben. Bei den meisten Fällen ging es um Operationen. Orthopädie und Unfallchirurgie waren am stärksten betroffen. Im Jahr 2017 lag die Zahl der Behandlungsfehler noch bei 3.337.