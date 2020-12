Das grundlegende Problem – und das hat aber nur am Rande etwas mit Corona zu tun – ist der Personalmangel an den Schulen. Der schlägt sich auch auf den gemeinsamen Unterricht nieder. Denn Inklusion kann nur dann gelingen, wenn wir sie personell in den Schulen sichern können. Wir dürfen also weder die Schülerinnen und Schüler noch die Lehrerinnen und Lehrer mit diesem Modell alleine lassen. Sie brauchen Unterstützung durch Fachpersonal, um die bestmögliche Förderung leisten zu können.