Zünsler mit Lockstoff-Fallen leichter zu finden

Die Raupe eines Buchsbaumzünslers. Bildrechte: Roman Rackwitz 2006 tauchte der Buchsbaumzünsler erstmals in Süddeutschland auf. Vor etwa zwei Jahren dann in Mitteldeutschland. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ermittelt, wo der Schädling im Freistaat wütet.



Dafür eignen sich Lockstoff-Fallen, die in Buchsbaumnähe aufgehängt werden. Hendrik Höne erklärt, dass man den Buchsbaumzünsler mit diesen Fallen nicht direkt bekämpfen könne. Dafür könne man aber feststellen, wann der Schmetterling fliegt.

Wir haben festgestellt, dass der optimale Bekämpfungszeitpunkt ungefähr drei bis vier Wochen nach dem Beginn des Falterflugs ist. Hendrik Höne, Pflanzenschutzexperte in Dresden-Pillnitz

Mensch selbst muss Ausbreitung eindämmen

Da der Buchsbaumzünsler bisher keine wirksamen natürlichen Feinde hat, muss der Mensch vor allem gut beobachten, in frühen Stadien befallene Zweige herausschneiden, besser nicht verbrennen, sondern in Müllsäcke packen und in der Tonne entsorgen, damit sich der Falter nicht ausbreitet.

Pflanzenschutzexperte Hendrik Höne Bildrechte: Roman Rackwitz Ist der Schaden größer, empfiehlt Pflanzenschutzexperte Höne die Behandlung mit den Wirkstoffen Neem-Öl oder Bacillus Thuringiensis, die es in jedem Baumarkt zu kaufen gibt: "Bacillus Thuringiensis ist ein spezielles Bakterium, das durch den Fraß aufgenommen wird. Und mit diesen beiden Mitteln – die sind auch im biologischen Anbau zugelassen und auch nicht bienengefährlich – kann man mit gutem Gewissen versuchen, seinen Buchsbaum zu schützen."

Das jeweilige Mittel sollte bei großer UV-Strahlung erst spät abends oder sehr früh gespritzt werden. Auch muss die Prozedur gegebenenfalls mehrfach wiederholt werden.

Schädlingssituation auf Friedhöfen und in Barockgärten

Solche Vorgehensweisen sind keine Option auf Friedhöfen, wo zwar viele Buchsbäume wachsen, aber Pflanzenschutzmaßnahmen verboten sind. Lukas Bendszus von der "Blumenhalle Leipzig" am Südfriedhof sagt:

Lukas Bendszus von der "Blumenhalle Leipzig" Bildrechte: Roman Rackwitz "Dadurch, dass uns die Hände gebunden sind, dass wir keine Chemikalien oder andere Sachen nutzen können, ist es einfach im gewerblichen Gebiet schwierig dagegen vorzugehen." Der Buchsbaum werde perspektivisch vom Friedhof verschwinden, weil man "diesem Zünsler nicht Herr" werde.



In Barockgärten wie in Großsedlitz bei Dresden hingegen wird der Aufwand betrieben, da Buchsbaum zum Charakter der Epoche gehört, erklärt Frithjof Pitzschel, Leiter für Gärten bei den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten in Sachsen:

Bildrechte: Roman Rackwitz Der Buchs ist eine historische Pflanze, die auch sehr stark die Anlage prägt. Und da gibt es im Prinzip nichts, was dem gleichkommt. Frithjof Pitzschel, Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten in Sachsen