Dazu müssen die Abgesandten der Bewerberstädte in einer Art mündlichen Prüfung eine Präsentation vorlegen und sich dann 45 Minuten lang den Fragen der Jury stellen. Die besucht in einer letzten Runde die Städte, was diesmal natürlich nur digital stattfinden konnte.

Die Entscheidung fällt dann selten einstimmig aus, wie Ulrich Fuchs aus seiner Erfahrung als ehemaliger Jury-Chef weiß. Er sagt: "Natürlich gibt´s da auch Differenzen und Diskrepanzen in der Jury." Es wird nie handgreiflich, aber die Argumente fliegen hin und her." Am Schluss des Verfahrens würde zuerst eine Übereinstimmung gesucht, ob eine der Städte nicht in Frage komme. "Wenn es da eine Einigung gibt, dann sind es vielleicht nur noch vier. Dann gibt es weiter eine Verengung auf eventuell nur noch drei. Und bei den letzten zwei wird dann geheim abgestimmt."