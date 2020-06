Auslöser war Festnahme in Bergisch Gladbach

Die Ermittlungen waren nach der Festnahme eines Mannes im vergangenen Oktober in Bergisch Gladbach bei Köln ins Rollen gekommen. Inzwischen sind bundesweit 72 Verdächtige identifiziert worden. Zehn waren zuletzt in U-Haft. Sieben Anklagen gegen acht Personen sind bereits erhoben worden. In der Spitze befassten sich mehrere hundert Ermittler mit den Fällen, riesige Datenmengen müssen ausgewertet werden. Inzwischen wird in allen 16 Bundesländern ermittelt.



An diesem Mittwoch soll eine eigene "Task Force" von Cyber-Ermittlern die Arbeit aufnehmen. Sechs Staatsanwälte würden sich dann unter großem Zeitdruck zuerst um die Fälle bemühen, bei denen davon auszugehen ist, dass der Missbrauch von Kindern fortgesetzt werde, sagte Biesenbach.

Anstachelung zum Missbrauch

Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach. Bildrechte: dpa Laut dem Justizminister handelt es sich um internationale pädokriminelle Netzwerke mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. In Gruppenchats mit Tausenden Nutzern und in Messengerdiensten seien die Täter wie selbstverständlich mit ihren Missbrauchstaten umgegangen, hätten sich angeheizt und sich Tipps gegeben – etwa, welche Beruhigungsmittel man Kindern am besten verabreiche, um sie sexuell zu misshandeln.

"Wer zögert, wird von den anderen ermutigt und bedrängt, seine Absichten in die Tat umzusetzen", berichtete Biesenbach. In diesen Chats würden auch Verabredungen zum Missbrauch mehrerer Täter an einem Kind getroffen. Die Selbstverständlichkeit der Kommunikation über die Taten sei "in höchstem Maße irritierend" und "zutiefst verstörend". Es sei zu befürchten, dass in einer solchen Atmosphäre die Hemmschwellen sinken und auch solche Männer Missbrauchstaten begingen, die ohne entsprechendes Umfeld davor zurückgeschreckt wären.