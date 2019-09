Borkenkäferplage & Trockenheit So geht es der Natur in Thüringen

Thüringen wird auch "das grüne Herz Deutschlands" genannt. Die Wälder nehmen ein Drittel der Fläche des Landes ein. Klar, dass den Thüringern ihr Wald besonders wichtig ist. Momentan aber leiden die Wälder dort – wie auch in anderen Bundesländern – unter der Trockenheit und dem Borkenkäfer. Wie es den Wäldern in Thüringen, aber auch dem Rest der Natur momentan geht, stellte das Umweltministerium am Montag im "Bericht zur Lage der Natur in Thüringen" vor.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL