Psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen sind in Deutschland die häufigste Ursache für Berufsunfähigkeit. Eine aktuelle Studie des bayerischen Versicherers Swiss Life ergab, dass in 37 Prozent der Fälle eine psychische Krankheit Grund für das vorzeitige Ausscheiden aus dem Berufsleben ist.

Wie Swiss Life mitteilte, registrierte der Versicherer in diesem Bereich allein in den vergangenen zehn Jahren eine Zunahme um 40 Prozent. Dabei sind Frauen offenbar gefährdeter als Männer: Bei ihnen sind der Swiss-Life-Studie zufolge 44 Prozent der Berufsunfähigkeiten auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen. Bei Männern sind es 28 Prozent. Außerdem werden Frauen demnach häufiger bereits in jungen Jahren psychisch krank, während die Diagnose bei den Männern vor allem in der zweiten Lebenshälfte gestellt wird.