Kreativ gegen Corona Besucherhütte für Thalheimer Pflegeheim

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sind besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Neben der Ansteckungsgefahr mit dem Virus droht Einsamkeit – denn wegen des hohen Risikos ist Besuch in vielen Altenpflegeheimen nicht mehr möglich. Ein Problem, für das man in einer Einrichtung in Thalheim im Erzgebirge nun eine Lösung gefunden hat.

Die Lösung lautet: Weihnachtsmarkthütten. Denn die werden in diesem Jahr coronabedingt nicht gebraucht. Eine der Buden, die sonst zum Verkauf von Glühwein, Deko oder Plätzchen auf dem Weihnachtsmarkt diente, wurde kurzerhand in eine Besucherhütte umgewandelt.

So wird verhindert, dass sich Heimbewohner und Gäste im selben Raum befinden. Die Besucherinnen und Besucher nehmen in der Hütte Platz, die vor einem Fenster platziert wurde. Ist Besuch da, wird das Fenster geöffnet – so halten ausreichend Abstand und frische Luft das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich. Ausgestattet mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und Heizdecken haben es nicht nur die Heimbewohnerinnen und -bewohner, sondern auch die Gäste warm und gemütlich.