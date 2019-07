Deutschland wird immer älter. In Sachsen zum Beispiel wird 2030 jeder dritte Einwohner älter als 65 Jahre sein. Fast jeder Zehnte wird 80 Jahre oder älter sein. Das wirkt sich auch auf die medizinische Versorgung aus. Zum einen werden mehr sächsische Ärzte altersbedingt in den Ruhestand gehen, als momentan Nachwuchs an den sächsischen Universitäten ausgebildet wird. Und die Hausärzte, die da sind, müssen mit immer mehr älteren Patienten zurechtkommen.