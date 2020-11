Zum Beispiel Franz (Anfang 60). Franz kommt aus Bayern und ist vor zwei Jahren am Leipziger Hauptbahnhof gestrandet. Hinter dem Bahnhofsgebäude hat er sich auf der freien Fläche in einer Hütte einquartiert. Und aus Sperrmüll und Einkaufswagen ein Kunstobjekt gebaut. Die Angst, dass man ihm dieses letzte Stück Privatsphäre nehmen könnte, ist immer dabei.

Dabei ist es vor allem der private Raum, der in Pandemie-Zeiten umso wertvoller geworden ist. Denn während andere ihren Arbeitsplatz ins Homeoffice verlagern können, ist das Geschäft vieler obdachloser Menschen draußen: Durch Betteln verdienen sie sich ein kleines Geld für eine Mahlzeit oder Getränke.

Mancherorts haben sich im ersten Lockdown sogenannte „Gabenzäune“ etabliert. An denen können Anwohner Mahlzeiten oder andere Spenden befestigen, damit Bedürftige nicht ganz ohne Hilfe bleiben müssen.

Oft sind Drogen und Alkohol der „Einstieg“ zur Obdachlosigkeit. Einige versuchen, sich damit das Leben kurzfristig leichter zu machen. Langfristig kann die Abhängigkeit aber zu gesundheitlichen Schäden führen. André zum Beispiel, ein Mitdreißiger, der in einem Abrissbau hinter dem Hauptbahnhof übernachtet, ist schon seit er 16 ist abhängig von Heroin und Crystal Meth. Er sagt: Dass er heute noch lebt, liegt daran, dass er so oft ins Gefängnis musste. Dort sei es schwieriger, an die Drogen zu kommen.