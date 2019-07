Auf dem Campingplatz Eichwald wurden über 40 Kinder hundertfach missbraucht. Bildrechte: dpa

Der Mann aus Stade hatte gestanden, von 2010 bis 2011 in mindestens vier Fällen an Webcam-Übertragungen beim Missbrauch von Kindern auf dem Campingplatz an der Landesgrenze zu Niedersachsen teilgenommen zu haben. Dabei soll er auch Anweisungen gegeben haben. Das Gericht wertete das Geständnis von Heiko V. bereits am ersten Prozesstag zu Gunsten des bislang nicht vorbestraften Mannes.