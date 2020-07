Nach tagelanger Fahndung ist der im Schwarzwald abgetauchte schwer bewaffnete Mann gefasst worden. Wie das Polizeipräsidium Offenburg am Abend mitteilte, gelang Beamten am Freitag die vorläufige Festnahme des 31-Jährigen.

Ein Hubschrauber der Polizei hebt von einem Sportplatz nahe der Gemeinde Oppenau ab. Bildrechte: dpa

Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle in einer illegal von ihm genutzten Gartenhütte vier Polizisten bedroht und sie gezwungen, ihre Dienstpistolen abzulegen. Danach war er mit den Waffen in ein unübersichtliches Waldgebiet entkommen.



Seitdem hatten Hunderte Polizisten die Region um Oppenau durchkämmt, auch Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Spezialkräfte waren im Einsatz. Der Offenburger Polizeipräsident Reinhard Renter hatte zuletzt in einer Pressekonferenz an den Mann apppelliert, Kontakt zu den Behörden aufzunehmen.