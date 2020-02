Ähnlich äußerten sich in den sozialen Netzwerken weitere Kommentatoren. "Zahl einfach deine Steuern!!", schrieb ein Nutzer an Bezos gerichtet. Andere fragten sich, ob es sich lediglich um einen "PR-Gag" handele.

In Mitteldeutschland betreibt Amazon ein großes Logistikzentrum in Leipzig. Seit Jahren gibt es dort allerdings Tarifauseinandersetzungen. Jüngst kündigte der Konzern den Bau einer Frachthalle am Flughafen Leipzig-Halle an. In Osterweddingen bei Magdeburg entsteht derzeit ein weiteres Zentrum.