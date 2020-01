Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Donnerstag über die Einwilligung in Cookies. Das Gericht befasst sich damit, ob Anbieter von Internetanbietern in Zustimmungsformular bereits Häkchen für bestimmte Cookies setzen dürfen, denen der Nutzer dann nur noch zustimmen muss.

Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband. Das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main sah in der Voreinstellung kein Rechtsverstoß. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sieht dagegen vor, dass Nutzer aktiv in das Setzen von Cookies einstimmen müssen und die Einwilligung in jedem Einzelfall erfolgen muss. Die Teilnahme an einem Gewinnspiel durch Betätigung einer Schaltfläche sei keine wirksame Einwilligung in die Speicherung von Cookies, so die EuGH-Richter.