Rückblick Die Bilder des Jahres 2020

10. Februar: AKK kündigt Rückzug an Nach dem Debakel in Thüringen zeigt sich, Annegret Kramp-Karrenbauer scheint ihre CDU nicht im Griff zu haben. Als Konsequenz kündigt sie ihren Rückzug an. Sobald ein Kandidat gefunden sei, der CDU-Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur wieder in sich vereinen könne, will sie das Amt als Vorsitzende aufgeben. Bildrechte: dpa