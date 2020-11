Sachsen Mit diesen Bildern schmücken die Fraktionen ihre Flure im Landtag

Der sächsische Landtag in Dresden liegt ganz in der Nähe der Semperoper, direkt an der Elbe. Wegen Corona streifen dort gerade kaum noch Besucher durch. Heißt auch: Es bekommen nicht so viele Menschen wie sonst zu sehen, was so alles auf den Landtagsfluren hängt: Viele, viele Bilder. Die suchen sich die Fraktionen selbst aus. Welche Bilder sind das? Auf was lassen sie schließen – und was sagen die Fraktionen über die Auswahl der jeweils anderen?