Biontech und Moderna Große Studien für Corona-Impfstoff starten

Hauptinhalt

Die Pharmaindustrie forscht weltweit an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus. Laut WHO werden mehr als 20 potenzielle Impfstoffe an Menschen getestet, fünf davon bereits in großen Studien. Diese sogenannte Phase III ist der letzte Schritt der Medikamentenentwicklung, bevor ein Antrag auf Zulassung gestellt werden kann. Mit im Rennen ist das deutsche Unternehmen Biontech.