Hauer vor knapp einem Jahr - im Mai 2018 - in Frankfurt am Main. Bildrechte: imago images / Future Image

Niederlande "Blade Runner"-Star Rutger Hauer gestorben

Die Rolle als roboterähnliche Mordmaschine in "Blade Runner" brachte ihm dem Durchbruch in Hollywood: Am Freitag ist Rutger Hauer in seiner niederländischen Heimat gestorben. Der Science-Fiction-Darsteller wurde 75 Jahre alt.