Verfassungsgerichtshof des Saarlandes Zweifel an Blitzern - Fahrer wehrt sich gegen Bußgeld

Hauptinhalt

Wer geblitzt wird, ärgert sich oder fühlt sich ungerecht behandelt. Und manche Autofahrer – die klagen sogar gegen ein Bußgeld. So ein Fall wird gerade am Verfassungsgerichtshof des Saarlands verhandelt. Der Autofahrer beschwert sich über die Verurteilung wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Begründung: Was der Blitzer gemessen hat, lässt sich nicht mehr überprüfen. Stellt sich die Frage: Sind Blitzer juristisch noch stichhaltig?

von Jessica Brautzsch, MDR AKTUELL