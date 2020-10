Erkältungssaison führt zu Spenderausfall

Das Universitätsklinikum in Halle bestätigt den momentanen Engpass. Die nun beginnende Erkältungssaison könnte die Situation weiter verschärfen, weil Spender krankheitsbedingt ausfielen, warnte Julian Hering, Leiter der Transfusionsmedizin am Mittwoch in der "Mitteldeutschen Zeitung".

Auch das Herzzentrum Leipzig kämpfe mit einem Mangel an Konserven, erklärt dessen Leiter Prof. Michael Borger in der MDR-Sendung "Hauptsache gesund":

Das beeinflusst uns täglich in der Klinik. Wir müssen täglich gucken, ob wir morgen tatsächlich genug Fremdblut für den OP-Plan haben.

Corona-Krise und Blutknappheit

Alle sieben Sekunden braucht ein Patient in deutschen Krankenhäusern eine Bluttransfusion. Die aktuelle Knappheit hat auch mit der Corona-Krise zu tun. Als die Pandemie begonnen habe, sei die Spendenbereitschaft stark eingebrochen, erklärt Nico Feldmann vom DRK Erfurt. Große und kleine Spendenaktionen, zum Beispiel in Firmen, fielen weg, auch Schulen und öffentliche Einrichtungen seien gesperrt gewesen.



Inzwischen wird zwar wieder mehr gespendet, doch immer noch zu wenig. Und nicht nur Corona ist schuld. Die Spendenbereitschaft nimmt generell ab, in den vergangenen zehn Jahren um 22 Prozent.

Blutspendeaktion des MDR

Das MDR-Magazin "Hauptsache gesund" hat in der vergangenen Woche eine Blutspendeaktion gestartet. Bis zum 3. Dezember sollen mindestens 1.000 Menschen in Mitteldeutschland zum Blutspenden motiviert werden. Der Vorgang dauert in der Regel nur zehn Minuten. Dabei wird meist ein halber Liter Blut abgenommen.