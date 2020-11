Vor 40 Jahren hat Andreas Walther angefangen Blut zu spenden – nach einem Aufruf in der Zeitung. Seitdem ist er dabei geblieben. "Ich mache das, weil ich helfen will", sagt der fitte 69-Jährige. Als Maschinenschlosser im Drei-Schichtsystem ist er zu DDR-Zeiten morgens 7 Uhr vor der Arbeit zur Spende gegangen. Rund 120 Blutspenden und 750 Plasmaspenden sind bis heute zusammengekommen. Für das Jubiläum am 14. Oktober diesen Jahres gab es von Professor Reinhard Henschler, dem Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin des Uniklinikums Leipzig, einen Präsentkorb und einen Blumenstrauß.

Nie hat er für seine Spenden Geld genommen. Dabei war er lange arbeitslos, hätte das Geld gut gebrauchen können. "Wenn ich was spende, will ich doch nix dafür haben", sagt Andreas Walther. Seit zwei Jahren spendet er allerdings nur noch Plasma: "Das ist besser für meinen Eisenwert. Der ist manchmal nicht so toll." Alle drei Wochen fährt er bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad an die Leipziger Uniklinik und sitzt immer zur gleichen Uhrzeit immer auf dem gleichen Stuhl. Auf 800 Plasmaspenden will er noch kommen, das wäre in rund drei Jahren soweit. "Und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann schaffe ich das. Ich bin da ein sturer Kopf", lacht Andreas Walther.