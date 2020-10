Die Blut- und Blutprodukt-Versorgung erfolgt in Deutschland durch die staatlichen, kommunalen, gemeinnützigen und privaten Spendeeinrichtungen. Zudem gibt es den Blutspendedienst der Bundeswehr. Die freiwillige Abgabe des circa halben Liters Blut bezeichnet man als Blutspende. Nach der Spende wird das Blut untersucht und aufbereitet und anschließend für medizinische Zwecke oder in der Forschung verwendet. Die Vollblutspende ist die bekannteste Art der Spende, bei der meist aus einer Vene in der Ellenbeuge etwa 500 Milliliter Blut entnommen und konserviert werden. Die Spende dauert in der Regel nur zehn Minuten.