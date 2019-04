Vielerorts höchste Waldbrandgefahr

Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt inzwischen in weiten Teilen Ostdeutschlands die höchste Waldbrandwarnstufe. In Brandenburg und in angrenzenden Regionen gilt die höchste Waldbrandwarnstufe 5. In Sachsen galt sie am Dienstag in den nördlichen Regionen der Kreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz.

In Sachsen-Anhalt wurde am Dienstag für den Landkreis Stendal die höchste Warnstufe ausgerufen. Im Jerichower Land sollte sie am Mittwoch ebenfalls in Kraft treten.

In Thüringen herrschte am Dienstag landesweit die mittlere Waldbrandwarnstufe 3. Hier kämpft die Feuerwehr gegen einen Flächenbrand an der Bleilochtalsperre. Der Saale-Orla-Kreis rief deshalb den Katastrophenfall aus.

Warnung vor Sandstürmen im Norden