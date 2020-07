In mehreren deutschen Städten sind am Freitagmorgen Bombendrohungen gegen die örtlichen Rathäuser eingegangen. In Leipzig ist das Neue Rathaus am frühen Morgen geräumt worden. Rund 200 Mitarbeiter hätten sich ins Freie begeben, erklärte der Stadtsprecher Matthias Hasberg. Die Polizei habe das Gebäude abgesperrt und Etage für Etage durchsucht.



Am Vormittag gab es die Entwarnung. Der Absender der Drohung ist unbekannt.