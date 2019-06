Wegen Bombendrohungen sind am Mittwoch mehrere Rathäuser in Deutschland evakuiert worden. Die Drohungen gingen per Mail ein. Bereits Anfang Mai hatte es eine ähnliche Serie von Anschlagsdrohungen gegeben, gefunden wurden damals keine Sprengsätze.

Entwarnung in Erfurt

In Erfurt wurde das Rathaus und der Fischmarkt geräumt. Sämtliche angrenzende Restaurants, Cafés und Geschäfte mussten schließen. Auch der Straßenbahnverkehr wurde eingestellt. Inzwischen gab die Polizei Entwarnung.

Wie die Landeseinsatzzentrale MDR THÜRINGEN mitteilte, sind das Erfurter Rathaus und der angrenzende Fischmarkt wieder freigegeben worden. Auch der Straßenbahnverkehr rollt demnach wieder.

Zwickauer Hauptmarkt abgeriegelt

Auch im Rathaus von Zwickau ging am Mittwochvormittag eine Bombendrohung ein. Das Gebäude wurde daraufhin geräumt. Nach Angaben der Polizei wurde auch der Hauptmarkt gesperrt. Die Händler wurden aufgefordert den Platz zu räumen.

Eine weitere Bombendrohung per Mail gab es in Pforzheim in Baden-Württemberg. Auch dort wurde das Rathaus evakuiert. Die Polizei richtete eine Schutzzone ein. Davon ist auch die angrenzende Fußgängerzone betroffen.

Am Dienstag Droh-Mail in Saarlouis

Bereits am Dienstag hatte es im saarländischen Saarlouis gegen Mittag eine Bombendrohung per Mail gegeben. Nach Polizeiangaben sollte sich im Rathaus ein Rucksack mit Sprengstoff befinden. Das Gebäude wurde geräumt, die Polizei rückte mit einem Sprengstoffspürhund an.