Es spielen auch Haftungsfragen eine Rolle. Bei einem Sturz muss die Einrichtung zum Beispiel nachweisen, dass alles getan wurde, um den Unfall zu verhindern – sonst zahlt die Versicherung nicht.



Dieses Szenario nennt auch Kerstin Vogt vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen Sachsen. "Auch relevante Verlaufsbeobachtungen oder zum Beispiel die Dokumentation bei einem Sturzereignis. Darauf kann ich nicht verzichten." Die ein oder andere Notiz wegzulassen – das sei aus ihrer Sicht denkbar. Allerdings nur, wenn die Versorgung sonst gar nicht mehr funktionieren würde. Aber ganz weglassen: völlig unmöglich.



Lisa Schmidt, beim Paritätischen Wohlfahrtsverband verantwortlich für den Bereich Pflege, nennt noch ein weiteres Argument: "So eine Aussetzung der Dokumentationspflicht hätte so weitreichende Folgen, die erst geklärt werden müssten, um dann die Pflicht tatsächlich auszusetzen, dass wir wahrscheinlich sehr lang damit beschäftigt wären." Wahrscheinlich wäre die Pandemie überstanden, wenn es so weit wäre. Was aber auch aus ihrer Sicht zu überlegen ist: Bürokratie teilweise abzubauen.